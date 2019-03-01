Сарри принял решение об участии Аррисабалаги в ближайших матчах
Голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага примет участие в ближайших матчах клуба.
Эту информацию уже подтвердил наставник "аристократов" Маурицио Сарри. В прошлом матче с "Тоттенхэмом" (2:0) испанский вратарь остался в запасе.
Напомним, что Сарри попал в неудобную ситуацию, когда Аррисабалага отказался уходить на замену в финале Кубка английской лиги против "Манчестер Сити".
В этом сезоне Аррисабалага провел 37 игр, из них в 17 он отстоял на ноль.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|66
|2
|Манчестер Сити
|27
|65
|3
|Тоттенхэм
|27
|60
|4
|Арсенал Лондон
|28
|56
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|52
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Уотфорд
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|28
|40
|9
|Эвертон
|28
|36
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|36
|11
|Лестер Сити
|28
|35
|12
|Борнмут
|28
|34
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|28
|31
|14
|Кристал Пэлас
|27
|30
|15
|Бернли
|28
|30
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|27
|17
|Саутгемптон
|28
|27
|18
|Кардифф Сити
|28
|25
|19
|Фулхэм
|28
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|28
|14