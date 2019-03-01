Сарри принял решение об участии Аррисабалаги в ближайших матчах

Голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага примет участие в ближайших матчах клуба.

Эту информацию уже подтвердил наставник "аристократов" Маурицио Сарри. В прошлом матче с "Тоттенхэмом" (2:0) испанский вратарь остался в запасе.

Напомним, что Сарри попал в неудобную ситуацию, когда Аррисабалага отказался уходить на замену в финале Кубка английской лиги против "Манчестер Сити".

В этом сезоне Аррисабалага провел 37 игр, из них в 17 он отстоял на ноль.

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