Сарри признался, что не любит, когда ВАР вмешивается во все аспекты игры
Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри перед матчем 11-го тура Серии А с "Торино" сказал, что не любит, когда ВАР вмешивается с аспекты игры, сообщает пресс-служба туринского клуба.
"Я люблю, когда судьи контролируют игру на поле. Не все моменты нужно обсуждать с ВАР. Когда дело катается игры в штрафной площади, то я так и не понял правила... Существуют непонятные правила, к которым нужно привыкнуть. Мне это не нравится. Футбол создан не для того, чтобы в нем искали микроскопические ошибки", - сказал Сарри
Завтра, 2 ноября, состоится матч "Торино" - "Ювентус". Начало - в 22:45 (мск).
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|Парма
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|Милан
|10
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|Болонья
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|Хеллас Верона
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|Торино
|10
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|14
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|Сассуоло
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|Лечче
|10
|9
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|Дженоа
|10
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|Брешия
|9
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|СПАЛ
|10
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|20
|Сампдория
|10
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