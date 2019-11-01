Сарри признался, что не любит, когда ВАР вмешивается во все аспекты игры

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри перед матчем 11-го тура Серии А с "Торино" сказал, что не любит, когда ВАР вмешивается с аспекты игры, сообщает пресс-служба туринского клуба.

"Я люблю, когда судьи контролируют игру на поле. Не все моменты нужно обсуждать с ВАР. Когда дело катается игры в штрафной площади, то я так и не понял правила... Существуют непонятные правила, к которым нужно привыкнуть. Мне это не нравится. Футбол создан не для того, чтобы в нем искали микроскопические ошибки", - сказал Сарри

Завтра, 2 ноября, состоится матч "Торино" - "Ювентус". Начало - в 22:45 (мск).

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