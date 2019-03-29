Сарри прокомментировал будущее Хадсона-Одои в "Челси"
Наставник "Челси" Маурицио Сарри высказался о будущем в лондонском клубе вингера Каллума Хадсона-Одои.
"Я думаю, что он останется. Я не могу сказать, подпишет ли он новый контракт, но я думаю, что он останется с нами в любом случае", - цитирует Сарри Sky Sports.
В текущем сезоне Хадсон-Одои сыграл за "Челси" 19 матчей, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.
Контракт 18-летнего англичанина с "синими" истекает в 2020 году и он пока отказывается его продлевать. За ситуацией следят "Барселона", "Бавария", дортмундская "Боруссия", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", ПСЖ и "Ювентус".
Не пропустите: "Челси" готов платить Хадсону-Одои более пяти миллионов евро в год. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|31
|76
|2
|Манчестер Сити
|30
|74
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|30
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|42
|10
|Лестер Сити
|31
|41
|11
|Эвертон
|31
|40
|12
|Борнмут
|31
|38
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|35
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|31
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|31
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|31
|14