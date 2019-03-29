Сарри прокомментировал будущее Хадсона-Одои в "Челси"

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Сарри прокомментировал будущее Хадсона-Одои в "Челси"

Наставник "Челси" Маурицио Сарри высказался о будущем в лондонском клубе вингера Каллума Хадсона-Одои.

"Я думаю, что он останется. Я не могу сказать, подпишет ли он новый контракт, но я думаю, что он останется с нами в любом случае", - цитирует Сарри Sky Sports.

В текущем сезоне Хадсон-Одои сыграл за "Челси" 19 матчей, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.

Контракт 18-летнего англичанина с "синими" истекает в 2020 году и он пока отказывается его продлевать. За ситуацией следят "Барселона", "Бавария", дортмундская "Боруссия", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", ПСЖ и "Ювентус".

Не пропустите: "Челси" готов платить Хадсону-Одои более пяти миллионов евро в год. | http://soccernews.ru

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