Сарри прокомментировал будущее Хадсона-Одои в "Челси"

Наставник "Челси" Маурицио Сарри высказался о будущем в лондонском клубе вингера Каллума Хадсона-Одои.

"Я думаю, что он останется. Я не могу сказать, подпишет ли он новый контракт, но я думаю, что он останется с нами в любом случае", - цитирует Сарри Sky Sports.

В текущем сезоне Хадсон-Одои сыграл за "Челси" 19 матчей, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.

Контракт 18-летнего англичанина с "синими" истекает в 2020 году и он пока отказывается его продлевать. За ситуацией следят "Барселона", "Бавария", дортмундская "Боруссия", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", ПСЖ и "Ювентус".

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