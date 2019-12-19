Сарри прокомментировал гол Роналду с высоты 2,56 метра
Наставник туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри оценил победный гол своей команды во вчерашнем матче с "Сампдорией".
Напомним, что 34-летний форвард Криштиану Роналду эффектно забил головой, выпрыгнув на высоту 2,56 метра.
"Прекрасный гол Роналду, который, казалось, висел в воздухе целую вечность", - цитирует Сарри Football Italia.
Ранее взятие ворот прокомментировал сам португалец.
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