Сарри прокомментировал гол Роналду с высоты 2,56 метра

Наставник туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри оценил победный гол своей команды во вчерашнем матче с "Сампдорией".

Напомним, что 34-летний форвард Криштиану Роналду эффектно забил головой, выпрыгнув на высоту 2,56 метра.

"Прекрасный гол Роналду, который, казалось, висел в воздухе целую вечность", - цитирует Сарри Football Italia.

Ранее взятие ворот прокомментировал сам португалец.

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