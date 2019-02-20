Сарри прокомментировал информацию о его возможном уходе из "Челси"

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Сарри прокомментировал информацию о его возможном уходе из "Челси"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри высказался об информации о том, что он может быть уволен в скором времени, утверждает NBC Sport.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что в случае неудачи "Челси" в следующем матче, 60-летний специалист будет уволен с поста главного тренера.

"Мне всегда нужно думать, что я буду работать в "Челси", потому что иначе я не смогу нормально тренировать. И хотя я уже не уверен, что буду долго работать, однако буду продолжать так думать.

Сейчас сложно думать, что мы сможем выиграть несколько матчей подряд. Однако все знают, что все может измениться в один момент. Нам необходима хорошая игра и мы может это сделать", - сказал Сарри.

"Челси" занимает 6 место турнирной таблицы РПЛ, имея в активе 50 баллов.

А еще: Стало известно, сколько "Челси" заплатит Сарри в случае его отставки| http://soccernews.ru

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