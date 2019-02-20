Сарри прокомментировал информацию о его возможном уходе из "Челси"
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри высказался об информации о том, что он может быть уволен в скором времени, утверждает NBC Sport.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что в случае неудачи "Челси" в следующем матче, 60-летний специалист будет уволен с поста главного тренера.
"Мне всегда нужно думать, что я буду работать в "Челси", потому что иначе я не смогу нормально тренировать. И хотя я уже не уверен, что буду долго работать, однако буду продолжать так думать.
Сейчас сложно думать, что мы сможем выиграть несколько матчей подряд. Однако все знают, что все может измениться в один момент. Нам необходима хорошая игра и мы может это сделать", - сказал Сарри.
"Челси" занимает 6 место турнирной таблицы РПЛ, имея в активе 50 баллов.
А еще: Стало известно, сколько "Челси" заплатит Сарри в случае его отставки| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|27
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|2
|Ливерпуль
|26
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|3
|Тоттенхэм
|26
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|4
|Манчестер Юнайтед
|26
|51
|5
|Арсенал Лондон
|26
|50
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Вулверхэмптон
|26
|39
|8
|Уотфорд
|26
|37
|9
|Эвертон
|27
|33
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|33
|11
|Борнмут
|26
|33
|12
|Лестер Сити
|26
|32
|13
|Кристал Пэлас
|26
|27
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
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|15
|Бернли
|26
|27
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|25
|17
|Кардифф Сити
|26
|25
|18
|Саутгемптон
|26
|24
|19
|Фулхэм
|26
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|26
|11