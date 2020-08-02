Сарри прокомментировал неудачные выступления "Ювентуса" после победы в Серии А
Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри прокомментировал очередное поражение команды после победы в Серии А.
Ранее туринцы проиграли "Роме" со счетом 1:3. Из 8 матчей чемпионата клуб выиграл лишь 2.
"После победы в Серии А у команды случился психологический спад.
Нужно внимательнее подойти в матчу с "Лионом". В нынешних условиях будет сложно отыграться. В матче с ПСЖ они смотрелись хорошо в физическом плане.
Нужно перезарядиться. Форма восстановится за пару дней. У Дибалы все отлично, завтра выпустим на поле и посмотрим, что получится", - цитирует Сарри Goal.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17