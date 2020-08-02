Сарри прокомментировал неудачные выступления "Ювентуса" после победы в Серии А

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри прокомментировал очередное поражение команды после победы в Серии А.

Ранее туринцы проиграли "Роме" со счетом 1:3. Из 8 матчей чемпионата клуб выиграл лишь 2.

"После победы в Серии А у команды случился психологический спад.

Нужно внимательнее подойти в матчу с "Лионом". В нынешних условиях будет сложно отыграться. В матче с ПСЖ они смотрелись хорошо в физическом плане.

Нужно перезарядиться. Форма восстановится за пару дней. У Дибалы все отлично, завтра выпустим на поле и посмотрим, что получится", - цитирует Сарри Goal.

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