Сарри прокомментировал ничью с "Айнтрахтом"

Наставник "Челси" Маурицио Сарри дал комментарии после полуфинальной игры Лиги Европы с "Айнтрахтом" (1:1).

"1:1 в выездном матче - неплохой результат. В первом тайме мы пытались удержать счет 0:0, однако позже изменили подход. У нас было несколько опасных моментов, могли забить больше голов.

В ответной игре нужно быть осторожными и играть с таким же настроем, который был у нас в конце первого тайма", - приводит слова Сарри сайт УЕФА.

Напомним, что ответный поединок запланирован на 9 мая.

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