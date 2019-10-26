Сарри прокомментировал ничью с "Лечче"

Наставник туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри высказался после матча девятого тура Серии А против "Лечче", в котором его команда неожиданно потеряла очки.

"Мы позволили сопернику навязать стиль, который нам неудобен. В итоге команда создала много моментов и не реализовала их, нам не хватило желания и хладнокровия. Также мы плохо контролировали лидерство, мне это не понравилось.

Что касается отсутствия Роналду, то он устал и физически, и психологически. Поверьте, от поездки сюда ему бы лучше не стало. Когда игрок утомлён, стоит предоставить ему отдых", - цитирует Сарри Football Italia.

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