Сарри прокомментировал переходы Кепы и Ковачича в "Челси"

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Сарри прокомментировал переходы Кепы и Ковачича в "Челси"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал переходы вратаря Кепы Аррисабалаги и полузащитника Матео Ковачича в свой клуб.

"Возможно, мы потеряли одного из лучших вратарей на данный момент, но при этом приобрели одного из лучших молодых голкиперов в Европе, так что я очень счастлив. Кепа очень молод, ему всего 23 года и я надеюсь, что в скором времени он сможет прибавить.

Я очень рад переходу Ковачича. Он обладает должными для нас характеристиками. Это очень техничный игрок. Он может играть между линиями противника. Для нас это может оказаться очень важно. Теперь я считаю, что состав укомплектован" - цитирует Сарри официальный сайт "синих".  

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