Сарри прокомментировал первую игру "Челси" под его руководством

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Сарри прокомментировал первую игру "Челси" под его руководством

Наставник "Челси" Маурицио Сарри высказался об игре против "Перт Глори" (1:0).

"Результат не отражает хода игры, однако на данный момент счет не так важен, как содержание. Я остался доволен игрой в первом тайме и в начальной 15-минутке второго, однако заключительные полчаса матча были не самыми лучшими. Нам не удавалось сохранять компактность в защите и полузащите, но мы знаем, на что нам требуется обратить внимание.

Возвращаемся в Кобхэм и будем работать. Нам нужно в кратчайшие сроки добиться улучшения. Ожидаю, что будем последовательно набирать форму от игры к игре. На данный момент это нелегкая задача, поскольку у нас отсутствуют 12 футболистов, получивших отдых после мундиаля.

Это была трудная неделя, мы совершили долгий перелет и вынуждены были справляться с последствиями смены часовых поясов. Тем не менее мы плодотворно поработали и провели хорошие 60 минут в сегодняшней игре" - приводит слова Сарри сайт клуба.

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