Сарри прокомментировал победный матч "Челси" в 1/16 финала Лиги Европы

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал первый матч команды в 1/16 финала Лиги Европы с "Мальме" (2:1).

"Я доволен результатом, мы хорошо сыграли. После последнего матча было непросто, однако мы были очень уверенны.

Мы показали хорошую игру и позволяли сопернику угрожать только со стандартов. В этом отношении "Мальме" превосходит нас в физической мощи.

Мы могли бы и больше забить, но из-за ошибки сами пропустили, но несмотря на это мы показали боевой настрое. Были индивидуальные ошибки, но я рад, что команда чувствовала себя уверено", - сказал Сарри.

Ответная игра состоится 21 февраля. Начало - 23:00.

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