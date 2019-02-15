Сарри прокомментировал победный матч "Челси" в 1/16 финала Лиги Европы
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал первый матч команды в 1/16 финала Лиги Европы с "Мальме" (2:1).
"Я доволен результатом, мы хорошо сыграли. После последнего матча было непросто, однако мы были очень уверенны.
Мы показали хорошую игру и позволяли сопернику угрожать только со стандартов. В этом отношении "Мальме" превосходит нас в физической мощи.
Мы могли бы и больше забить, но из-за ошибки сами пропустили, но несмотря на это мы показали боевой настрое. Были индивидуальные ошибки, но я рад, что команда чувствовала себя уверено", - сказал Сарри.
Ответная игра состоится 21 февраля. Начало - 23:00.
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