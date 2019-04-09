Сарри прокомментировал победу "Челси" над "Вест Хэмом"

Теги челсивест хэм юнайтедмаурицио сарриэден азар

Сарри прокомментировал победу "Челси" над "Вест Хэмом"

Наставник лондонского "Челси" Маурицио Сарри подвёл итоги матча 33-го тура АПЛ против "Вест Хэма", который завершился победой "синих" со счётом 2:0.

"Команда отлично сыграла против такого опасного соперника, как "Вест Хэм". В этом сезоне им не хватает стабильности, но уровень их игроков достаточно высок. Мы хорошо играли в первом тайме и, думаю, могли забивать больше. После перерыва мы пропали на несколько минут, но затем вернулись. Хороший результат. Азар провёл потрясающий матч. Нам повезло, потому что очень легко выигрывать, когда один игрок может делать результат", - приводит слова Сарри BBC.

Напомним, что Эден Азар забил оба гола "Челси" в этом матче. Благодаря победе "синие" поднялись на третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Не пропустите: Азар отреагировал на песни фанатов "Вест Хэма" о том, что он уходит в "Реал". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Определён лучший игрок 22-го тура РПЛ по версии InStat Index

Определён лучший игрок 22-го тура РПЛ по версии InStat Index

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 33 82
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 32 80
3 Челси Челси 33 66
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 32 64
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 32 63
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 32 61
7 Лестер Сити Лестер Сити 33 47
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 32 47
9 Эвертон Эвертон 33 46
10 Уотфорд Уотфорд 32 46
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 33 42
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 33 39
13 Борнмут Борнмут 33 38
14 Бернли Бернли 33 36
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 33 35
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 31 33
17 Саутгемптон Саутгемптон 32 33
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 32 28
19 Фулхэм Фулхэм 33 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 33 14
Полная таблица

топ-5 тегов