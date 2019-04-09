Сарри прокомментировал победу "Челси" над "Вест Хэмом"
Наставник лондонского "Челси" Маурицио Сарри подвёл итоги матча 33-го тура АПЛ против "Вест Хэма", который завершился победой "синих" со счётом 2:0.
"Команда отлично сыграла против такого опасного соперника, как "Вест Хэм". В этом сезоне им не хватает стабильности, но уровень их игроков достаточно высок. Мы хорошо играли в первом тайме и, думаю, могли забивать больше. После перерыва мы пропали на несколько минут, но затем вернулись. Хороший результат. Азар провёл потрясающий матч. Нам повезло, потому что очень легко выигрывать, когда один игрок может делать результат", - приводит слова Сарри BBC.
Напомним, что Эден Азар забил оба гола "Челси" в этом матче. Благодаря победе "синие" поднялись на третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|33
|82
|2
|Манчестер Сити
|32
|80
|3
|Челси
|33
|66
|4
|Тоттенхэм
|32
|64
|5
|Арсенал Лондон
|32
|63
|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|7
|Лестер Сити
|33
|47
|8
|Вулверхэмптон
|32
|47
|9
|Эвертон
|33
|46
|10
|Уотфорд
|32
|46
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|33
|42
|12
|Кристал Пэлас
|33
|39
|13
|Борнмут
|33
|38
|14
|Бернли
|33
|36
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|33
|35
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|31
|33
|17
|Саутгемптон
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|32
|28
|19
|Фулхэм
|33
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|33
|14