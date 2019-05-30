Сарри прокомментировал победу "Челси" в Лиге Европы
Наставник лондонского "Челси" Маурицио Сарри поделился эмоциями после победы своей команды над "Арсеналом" в финальном матче Лиги Европы.
"Первый тайм получился сложным. Это 64-й матч для нас в сезоне, было физически тяжело играть из-за жары. Думаю, мы старались работать на результат. Я просил своих футболистов сыграть смелее, даже если мы рисковали проиграть. Мы показали хороший футбол против соперника, который опасен в контратаках. Я действительно очень счастлив. Этот трофей очень важен для клуба. Чувствуем, что заслужили его", - цитирует Сарри официальный сайт УЕФА.
Для итальянского тренера этот трофей стал первым в карьере. "Челси" выиграл Лигу Европы во второй раз в истории, первый был в 2013 году.
Не пропустите: Эмери: "Челси" заслужил победу". | http://soccernews.ru
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