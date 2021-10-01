Сарри прокомментировал победу "Лацио" над "Локомотивом" в Лиге Европы

Фото твиттер "Лацио"

Наставник "Лацио" Маурицио Сарри поделился мыслями о домашней победе своей команды над "Локомотивом" во 2-м туре группового этапа Лиги Европы.

"В последних двух играх мы прогрессируем в технике, двигая мяч гораздо быстрее. Всё выглядит лучше. Однако жаль, что нам удалось забить лишь два гола. Когда строишь новый проект, нужно время. "Лацио" - пожалуй, одна из самых сложных команд для меня, потому что они привыкли к совершенно другому стилю футбола", - цитирует Сарри Football italia.

"Орлы" выиграли у "Локомотива" со счётом 2:0 и поднялись на второе место в таблице группы Лиги Европы.

В Серии А "Лацио" идёт на шестой строчке после 6 туров с 11 очками в активе.

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