Сарри прокомментировал победу над "Интером"

Теги маурицио сарриинтер миланювентус

Сарри прокомментировал победу над "Интером"

Наставник туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри поделился мыслями после победы своей команды над "Интером" в центральном матче седьмого тура Серии А.

"Первое место мало что значит сейчас. Самое важное - то, что мы играли хорошо, показали характер в матче против команды, которая до этого только побеждала. Мы отлично начали игру и правильно повели себя в такой пылающей атмосфере. Это хороший знак. Я думаю, что команда уже продвинулась вперёд в плане игры в пас.

Нам нужно работать над тем, чтобы доминировать в матче, владеть территориальным преимуществом, лучше и чаще прессинговать, гасить любую атакующую инициативу у соперника, чтобы мы могли всё время проводить на половине поля противника. Я чувствую, что мы всё ещё можем многое улучшить. Это постепенный процесс, в команде сильные игроки, в ней есть глубина. Это значит, что сейчас мы можем добиваться результата, даже если мы не играем на 100 процентов своих возможностей", - цитирует Сарри Football Italia.

Напомним, что "Ювентус" благодаря победе в очном матче опередил "Интер" и стал лидером Серии А.

Не пропустите видеообзор матча "Интер" - "Ювентус". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Бавария" нашла преемника для Нойера

"Бавария" нашла преемника для Нойера

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 7 19
2 Интер Милан Интер Милан 7 18
3 Аталанта Аталанта 7 16
4 Наполи Наполи 7 13
5 Рома Рома 7 12
6 Лацио Лацио 7 11
7 Кальяри Кальяри 7 11
8 Фиорентина Фиорентина 7 11
9 Торино Торино 7 10
10 Хеллас Верона Хеллас Верона 7 9
11 Болонья Болонья 7 9
12 Парма Парма 7 9
13 Милан Милан 7 9
14 Удинезе Удинезе 7 7
15 Сассуоло Сассуоло 6 6
16 Брешия Брешия 6 6
17 СПАЛ СПАЛ 7 6
18 Лечче Лечче 7 6
19 Дженоа Дженоа 7 5
20 Сампдория Сампдория 7 3
Полная таблица

топ-5 тегов