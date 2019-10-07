Сарри прокомментировал победу над "Интером"

Наставник туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри поделился мыслями после победы своей команды над "Интером" в центральном матче седьмого тура Серии А.

"Первое место мало что значит сейчас. Самое важное - то, что мы играли хорошо, показали характер в матче против команды, которая до этого только побеждала. Мы отлично начали игру и правильно повели себя в такой пылающей атмосфере. Это хороший знак. Я думаю, что команда уже продвинулась вперёд в плане игры в пас.

Нам нужно работать над тем, чтобы доминировать в матче, владеть территориальным преимуществом, лучше и чаще прессинговать, гасить любую атакующую инициативу у соперника, чтобы мы могли всё время проводить на половине поля противника. Я чувствую, что мы всё ещё можем многое улучшить. Это постепенный процесс, в команде сильные игроки, в ней есть глубина. Это значит, что сейчас мы можем добиваться результата, даже если мы не играем на 100 процентов своих возможностей", - цитирует Сарри Football Italia.

Напомним, что "Ювентус" благодаря победе в очном матче опередил "Интер" и стал лидером Серии А.

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