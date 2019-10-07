Сарри прокомментировал победу над "Интером"
Наставник туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри поделился мыслями после победы своей команды над "Интером" в центральном матче седьмого тура Серии А.
"Первое место мало что значит сейчас. Самое важное - то, что мы играли хорошо, показали характер в матче против команды, которая до этого только побеждала. Мы отлично начали игру и правильно повели себя в такой пылающей атмосфере. Это хороший знак. Я думаю, что команда уже продвинулась вперёд в плане игры в пас.
Нам нужно работать над тем, чтобы доминировать в матче, владеть территориальным преимуществом, лучше и чаще прессинговать, гасить любую атакующую инициативу у соперника, чтобы мы могли всё время проводить на половине поля противника. Я чувствую, что мы всё ещё можем многое улучшить. Это постепенный процесс, в команде сильные игроки, в ней есть глубина. Это значит, что сейчас мы можем добиваться результата, даже если мы не играем на 100 процентов своих возможностей", - цитирует Сарри Football Italia.
Напомним, что "Ювентус" благодаря победе в очном матче опередил "Интер" и стал лидером Серии А.
Не пропустите видеообзор матча "Интер" - "Ювентус". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
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|2
|Интер Милан
|7
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|Аталанта
|7
|16
|4
|Наполи
|7
|13
|5
|Рома
|7
|12
|6
|Лацио
|7
|11
|7
|Кальяри
|7
|11
|8
|Фиорентина
|7
|11
|9
|Торино
|7
|10
|10
|Хеллас Верона
|7
|9
|11
|Болонья
|7
|9
|12
|Парма
|7
|9
|13
|Милан
|7
|9
|14
|Удинезе
|7
|7
|15
|Сассуоло
|6
|6
|16
|Брешия
|6
|6
|17
|СПАЛ
|7
|6
|18
|Лечче
|7
|6
|19
|Дженоа
|7
|5
|20
|Сампдория
|7
|3