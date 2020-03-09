Сарри прокомментировал победу над "Интером"
Наставник туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри поделился мыслями после победы над "Интером" в матче 26-го тура Серии А.
Напомним, что "старая синьора" выиграла со счётом 2:0 и вернула себе лидерство в чемпионате.
"Мы одержали важную победу, но впереди ещё 12 игр. Это был почти тот "Ювентус", который я хотел бы видеть. В последнее время мы казались немного опустошёнными. Соперник пытался оказывать давление на нас в первом тайме и, вероятно, потратил на это много сил. Направление игры изменилось после нашего гола, мы провели очень сильные 20 минут, что добавило нам уверенности, тогда как "Интер" в тот же момент потерял её. Очень позитивно, что мы позволили такой качественной команде, всего раз ударить по нашим воротам", - приводит слова Сарри Football Italia.
Не пропустите: "Ювентус" впервые в 21-м веке не пропустил в пяти подряд домашних матчах с "Интером". | http://soccernews.ru
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Роналду провёл 1000-й матч в карьере
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|25
|32
|12
|Фиорентина
|26
|30
|13
|Сассуоло
|24
|29
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|25
|16