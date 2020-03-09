Сарри прокомментировал победу над "Интером"

Наставник туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри поделился мыслями после победы над "Интером" в матче 26-го тура Серии А.

Напомним, что "старая синьора" выиграла со счётом 2:0 и вернула себе лидерство в чемпионате.

"Мы одержали важную победу, но впереди ещё 12 игр. Это был почти тот "Ювентус", который я хотел бы видеть. В последнее время мы казались немного опустошёнными. Соперник пытался оказывать давление на нас в первом тайме и, вероятно, потратил на это много сил. Направление игры изменилось после нашего гола, мы провели очень сильные 20 минут, что добавило нам уверенности, тогда как "Интер" в тот же момент потерял её. Очень позитивно, что мы позволили такой качественной команде, всего раз ударить по нашим воротам", - приводит слова Сарри Football Italia.

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