Сарри прокомментировал победу над "Кальяри"

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Сарри прокомментировал победу над "Кальяри"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри высказался после матча 26-го тура итальянской Серии А против "Кальяри".

"Соперник практически не доставил нам проблем. Они были в игре, пока мы не открыли счёт. После того как "Наполи" удвоил преимущество, сопротивление "Кальяри" вообще прекратилось. Задачи на остаток чемпионата? Всё время говорю футболистам, что из оставшихся 12 матчей мы должны выиграть 11 и один свести к ничьей" - приводит слова Сарри Football Italia.

Не пропустите видеообзор матча "Кальяри" - "Наполи". | http://soccernews.ru

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