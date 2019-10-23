Сарри прокомментировал победу над "Локомотивом"

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Сарри прокомментировал победу над "Локомотивом"

Наставник туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри порассуждал о волевой победе своей команды над "Локомотивом" в матче третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов.

"У нас были некоторые проблемы в обороне. К несчастью, мы пропустили контратаку, после этого соперник стал ещё более плотно играть в защите. Думаю, мы здорово справились в том плане, что не потеряли голову. Мы сохраняли спокойствие и двигали мяч. Мы чувствовали, что игру однозначно можно перевернуть. Реальная тревога могла привести к панике. Мы нанесли 28 ударов по воротам.

Я сказал ребятам, что мы бьём рекорды Лиги Чемпионов по владению мячом. Риск заключался в том, что мы будем продолжать биться о стену и начнём нервничать, но мы не теряли голову. Понимали, что в концовке у "Локомотива" не останется сил на контратаки, поэтому я рискнул и выпустил Игуаина, а также Рабьо и Бернардески.

"Локомотив" в первом тайме начал медленно, а потом ускорился, а мы всё это время действовали медленно. Хорошая новость в том, что в ментальном плане у нас всё было здорово, иначе мы бы не смогли сохранить хладнокровие, чтобы подобрать ключ к их воротам", - цитирует Сарри Football Italia.

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