Сарри прокомментировал победу над "Ньюкаслом"

Теги челсиньюкасл юнайтедмаурицио сарри

Сарри прокомментировал победу над "Ньюкаслом"

Наставник "Челси" Маурицио Сарри подвел итоги матча против "Ньюкасла" (2:1).

"Мы набрали очень важные очки. Мы отлично начали игру, однако после гола потеряли концентрацию. Во второй половине выглядели лучше, но нам есть над чем поработать.

Также отмечу хорошую игру наших вингеров, но при этом нам нужно улучшить игру в штрафной площади" - приводит слова Сарри ВВС.

Читайте также: "Челси" одержал победу над "Ньюкаслом". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Кутроне вывел "Милан" в четвертьфинал Кубка Италии

Кутроне вывел "Милан" в четвертьфинал Кубка Италии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 22 57
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 21 50
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 21 48
4 Челси Челси 22 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 22 41
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 21 38
7 Уотфорд Уотфорд 22 32
8 Лестер Сити Лестер Сити 22 31
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 22 31
10 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 21 29
11 Эвертон Эвертон 21 27
12 Борнмут Борнмут 21 27
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 22 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 22 22
15 Бернли Бернли 22 21
16 Саутгемптон Саутгемптон 22 19
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 22 19
18 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 22 18
19 Фулхэм Фулхэм 22 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 22 11
Полная таблица

топ-5 тегов