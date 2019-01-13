Сарри прокомментировал победу над "Ньюкаслом"

Наставник "Челси" Маурицио Сарри подвел итоги матча против "Ньюкасла" (2:1).

"Мы набрали очень важные очки. Мы отлично начали игру, однако после гола потеряли концентрацию. Во второй половине выглядели лучше, но нам есть над чем поработать.

Также отмечу хорошую игру наших вингеров, но при этом нам нужно улучшить игру в штрафной площади" - приводит слова Сарри ВВС.

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