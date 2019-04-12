Сарри прокомментировал победу над "Славией"

Наставник лондонского "Челси" Маурицио Сарри подвёл итоги первого четвертьфинального матча Лиги Европы против "Славии".

"Очень доволен как игрой, так и результатом. Мы научились преодолевать трудности. Ранее мы сразу же пропускали гол, если оказывались в сложном положении. Теперь мы способны сталкиваться с неприятностями, бороться и ничего не пропускать, испытывая трудности на поле. Мы очень хорошо понимали, что играть здесь тяжело. Соперник весьма агрессивен и хорош физически. Поэтому было ясно, что нам придётся столкнуться с проблемами во время игры. Мы сумели противостоять им, а затем наша команда смогла заиграть лучше во втором тайме", - цитирует Сарри официальный сайт "синих".

Напомним, что "Челси" добыл минимальную победу над "Славией" благодаря голу Маркоса Алонсо.

Ответный матч между этими командами состоится 18 апреля на "Стемфорд Бридж".

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