Сарри прокомментировал победу над "Тоттенхэмом"

Наставник лондонского "Челси" Маурицио Сарри дал комментарии после победы своей команды над "Тоттенхэмом" в матче 28-го тура АПЛ.

"Мы провели очень хороший матч, но таким же был и предыдущий против "Манчестер Сити". К счастью, сегодня нам удалось добиться нужного результата. В начале матча мы прессинговали очень высоко. Нам удалось десять раз вернуть себе мяч на половине поля соперника. Дальше нам стало тяжелее, так как всего три дня назад мы провели сложнейшие 130 минут. Игроки попросили меня опустить линию прессинга чуть ниже, и я согласился.

Я знаю, что этот матч очень важен для наших болельщиков. Это лондонское дерби. Безусловно, хорошая игра и три очка важны, но гораздо важнее то, что мы продемонстрировали способность биться за результат. Нам нужны очки. Мы боремся за место в четвёрке, поэтому сегодняшняя победа имеет огромное значение.

Не могу гарантировать, что Кепа выйдет на поле в следующем матче, но он по-прежнему остается основным вратарём", - цитирует Сарри официальный сайт "синих".

Благодаря этой победе "Челси" набрал 53 очка. Команда по-прежнему находится на шестом месте в турнирной таблице АПЛ, но у них есть матч в запасе.

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