Сарри прокомментировал победу "Ювентуса" над "Дженоа"
Наставник "Ювентуса" Маурицио Сарри подвел итоги победного матча 29-го тура Серии А с "Дженоа" (3:1).
"Команда отлично справилась в первом тайме. Было много моментов, а у своих ворот не позволяли ничего создать. Показали командную игру и забили три гола. Команда хорошо восстановилась после разочарования в Кубке Италии", - цитирует Сарри Sky Sport Italia.
После 29 туров чемпионата Италии "Ювентус" с 72 баллами занимает 1 место в турнирной таблице. В следующем туре туринцы сыграют с "Торино". Встреча состоится 4 июля.
А еще: "Ювентус" на выезде обыграл "Дженоа" в Серии А| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17