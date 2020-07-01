Сарри прокомментировал победу "Ювентуса" над "Дженоа"

Наставник "Ювентуса" Маурицио Сарри подвел итоги победного матча 29-го тура Серии А с "Дженоа" (3:1).

"Команда отлично справилась в первом тайме. Было много моментов, а у своих ворот не позволяли ничего создать. Показали командную игру и забили три гола. Команда хорошо восстановилась после разочарования в Кубке Италии", - цитирует Сарри Sky Sport Italia.

После 29 туров чемпионата Италии "Ювентус" с 72 баллами занимает 1 место в турнирной таблице. В следующем туре туринцы сыграют с "Торино". Встреча состоится 4 июля.

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