Сарри прокомментировал победу "Ювентуса" над "Дженоа"

Теги маурицио сарриювентус

Сарри прокомментировал победу "Ювентуса" над "Дженоа"

Наставник "Ювентуса" Маурицио Сарри подвел итоги победного матча 29-го тура Серии А с "Дженоа" (3:1).

"Команда отлично справилась в первом тайме. Было много моментов, а у своих ворот не позволяли ничего создать. Показали командную игру и забили три гола. Команда хорошо восстановилась после разочарования в Кубке Италии", - цитирует Сарри Sky Sport Italia.

После 29 туров чемпионата Италии "Ювентус" с 72 баллами занимает 1 место в турнирной таблице. В следующем туре туринцы сыграют с "Торино". Встреча состоится 4 июля.

А еще: "Ювентус" на выезде обыграл "Дженоа" в Серии А| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Оренбург" пропустит матч с "Уралом". В клубе 10 зараженных коронавирусом

"Оренбург" пропустит матч с "Уралом". В клубе 10 зараженных коронавирусом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов