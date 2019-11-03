Сарри прокомментировал победу "Ювентуса" в туринском дерби

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Сарри прокомментировал победу "Ювентуса" в туринском дерби

Наставник "Ювентуса" Маурицио Сарри высказался по поводу матча 11-го тура Серии А с "Торино" (1:0). Об этом информирует Football Italia.

"Тяжёлая игра. Знали, что "Торино" будет настроен серьезно, поэтому старались взять под контроль игру.

Встреча получилось интересной, контактной, было много борьбы. Такая игра нравится "Ювентусу" и главное - мы смогли победить. В этой игре не нужно пытаться было играть красиво", - сказал Сарри.

"Ювентус" с 29 баллами занимает 1 место в турнирной таблице Серии А. "Торино" с 11 очками на 13 позиции.

А еще:  "Ювентус" вышел победителем из туринского дерби | http://soccernews.ru
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