Сарри прокомментировал подписание "Ювентусом" защитника Кулушевски

1 Теги маурицио сарридеян кулушевскиювентус

Сарри прокомментировал подписание "Ювентусом" защитника Кулушевски

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри рассказал, что думает о подписании клубом нового игрока "Аталанты" Деяна Кулушевски

"Кулушевски - невероятный и перспективный футболист.

Неважно, есть ли он в команде сейчас или нет. Люди внимательно следят за молодыми и перспективными футболистами", - сказал Сарри.

Соглашение футболиста рассчитано до 2024 года. "Ювентус" заплатил за игрока 35 миллионов евро плюс 9 млн бонусов.

А еще: Деян Кулушевски перешел в "Ювенутус"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

ПОЛУзащитника...

Ответить

главное

В Испании задержали 14 человек за организацию договорных матчей в Серии А

В Испании задержали 14 человек за организацию договорных матчей в Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Интер Милан Интер Милан 17 42
2 Ювентус Ювентус 17 42
3 Лацио Лацио 17 39
4 Рома Рома 17 35
5 Аталанта Аталанта 17 31
6 Кальяри Кальяри 17 29
7 Парма Парма 17 25
8 Наполи Наполи 17 24
9 Болонья Болонья 17 22
10 Торино Торино 17 21
11 Милан Милан 17 21
12 Хеллас Верона Хеллас Верона 16 19
13 Сассуоло Сассуоло 17 19
14 Удинезе Удинезе 17 18
15 Фиорентина Фиорентина 17 17
16 Лечче Лечче 17 15
17 Сампдория Сампдория 17 15
18 Брешия Брешия 18 14
19 СПАЛ СПАЛ 17 12
20 Дженоа Дженоа 17 11
Полная таблица

топ-5 тегов