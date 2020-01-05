Сарри прокомментировал подписание "Ювентусом" защитника Кулушевски

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри рассказал, что думает о подписании клубом нового игрока "Аталанты" Деяна Кулушевски.

"Кулушевски - невероятный и перспективный футболист.

Неважно, есть ли он в команде сейчас или нет. Люди внимательно следят за молодыми и перспективными футболистами", - сказал Сарри.

Соглашение футболиста рассчитано до 2024 года. "Ювентус" заплатил за игрока 35 миллионов евро плюс 9 млн бонусов.

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