Сарри прокомментировал поражение от "Аталанты"

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Сарри прокомментировал поражение от "Аталанты"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри подвёл итоги четвертьфинального матча Кубка Италии против "Аталанты".

"У нас всегда были проблемы в матчах с "Аталантой", даже когда мы играем в полную силу. Это неудобная для нас и сильная команда в физическом плане. Сам матч получился ровным. В первом тайме мы показывали хороший футбол, а вот после перерыва игроки витали в облаках, мне такое не нравится. Учитывая как обычно складываются матчи с этим соперником, нужно быть агрессивными на протяжении всех 90 минут, иначе будут проблемы" - цитирует Сарри Football Italia.

Не пропустите видеообзор матча "Наполи" - "Аталанта". | http://soccernews.ru

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