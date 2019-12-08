Сарри прокомментировал поражение от "Лацио"

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Сарри прокомментировал поражение от "Лацио"

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри высказался о поражении своей команды в матче 15-го тура чемпионата Италии от "Лацио". Об этом сообщает DAZN.

Туринцы пропустили три мяча и проиграли впервые в сезоне. Единственный гол в составе "старой сеньоры" забил Криштиану Роналду.

"Первый тайм мы провели отлично, а в конце пропустили, когда нужно было идти вперед. Дальше были неудачные эпизоды. Мы хорошо играли, но все равно проиграли. Игра была на равных.

С удалением Куадрадо не согласен, у соперника была явная возможность забить. есть вещи, которые мы не можем контролировать", - сказал Сарри.

Это поражение позволило главному сопернику "Ювентуса" - "Интеру" - возглавить турнирную таблицу Серии А. Туринцы отстают на 2 очка. "Лацио" располагается на 3 месте.

А еще: "Лацио" обыграл "Ювентус" в матче Серии А | http://soccernews.ru
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