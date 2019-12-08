Сарри прокомментировал поражение от "Лацио"
Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри высказался о поражении своей команды в матче 15-го тура чемпионата Италии от "Лацио". Об этом сообщает DAZN.
Туринцы пропустили три мяча и проиграли впервые в сезоне. Единственный гол в составе "старой сеньоры" забил Криштиану Роналду.
"Первый тайм мы провели отлично, а в конце пропустили, когда нужно было идти вперед. Дальше были неудачные эпизоды. Мы хорошо играли, но все равно проиграли. Игра была на равных.
С удалением Куадрадо не согласен, у соперника была явная возможность забить. есть вещи, которые мы не можем контролировать", - сказал Сарри.
Это поражение позволило главному сопернику "Ювентуса" - "Интеру" - возглавить турнирную таблицу Серии А. Туринцы отстают на 2 очка. "Лацио" располагается на 3 месте.
А еще: "Лацио" обыграл "Ювентус" в матче Серии А | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|15
|38
|2
|Ювентус
|15
|36
|3
|Лацио
|15
|33
|4
|Рома
|15
|29
|5
|Кальяри
|14
|28
|6
|Аталанта
|15
|28
|7
|Наполи
|15
|21
|8
|Парма
|14
|18
|9
|Хеллас Верона
|15
|18
|10
|Торино
|14
|17
|11
|Милан
|14
|17
|12
|Болонья
|14
|16
|13
|Фиорентина
|14
|16
|14
|Удинезе
|15
|15
|15
|Сассуоло
|13
|14
|16
|Лечче
|14
|14
|17
|Сампдория
|14
|12
|18
|Дженоа
|14
|10
|19
|СПАЛ
|14
|9
|20
|Брешия
|13
|7