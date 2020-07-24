Сарри прокомментировал поражение от "Удинезе"

Наставник туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри подвёл итоги матча 35-го тура Серии А против "Удинезе".

Напомним, что "старая синьора" проиграла со счётом 1:2, упустив возможность досрочно стать чемпионом.

"Команды играют в ненормальных условиях, поэтому сложно оставаться в идеальном физическом и психологическом состоянии весь матч. Ход игр меняется очень легко, у любой встречи нет понятной логики. Мы должны извлечь урок из этого поражения и действовать более чётко", - приводит слова Сарри Sky Sport Italia.

Следующий матч "Ювентус" проведёт в воскресенье, 26 июля. Соперник - "Сампдория".

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