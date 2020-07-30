Сарри прокомментировал поражение "Ювентуса" от "Кальяри"

Наставник туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри высказался после матча 37-го тура Серии А против "Кальяри", в котором его команда проиграла со счётом 0:2.

"Эта игра была нетипичной в плане мотивации и самоотдачи, её нельзя сравнивать с другими поединками сезона. Мы хорошо играли в пас, но не так быстро, как хотелось бы, двигали мяч по полю. Когда медленно отдаёшь передачу, это облегчает жизнь сопернику. Ещё одна проблема заключается в том, что мы единственная команда в Европе, которая сыграет пять матчей за 12 дней. Возможно, в субботу на игру с "Ромой" придётся выставить команду U23, чтобы вся основа немного отдохнула", - приводит слова Сарри Football Italia.

Напомним, что "Ювентус" по итогам прошлого тура стал чемпионом Италии, поэтому матч с "Кальяри" не имел турнирного значения.

После завершения сезона Серии А "старая синьора" сыграет в Лиге Чемпионов. 7 августа команда примет "Лион" в рамках 1/8 финала.

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