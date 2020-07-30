Сарри прокомментировал поражение "Ювентуса" от "Кальяри"
Наставник туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри высказался после матча 37-го тура Серии А против "Кальяри", в котором его команда проиграла со счётом 0:2.
"Эта игра была нетипичной в плане мотивации и самоотдачи, её нельзя сравнивать с другими поединками сезона. Мы хорошо играли в пас, но не так быстро, как хотелось бы, двигали мяч по полю. Когда медленно отдаёшь передачу, это облегчает жизнь сопернику. Ещё одна проблема заключается в том, что мы единственная команда в Европе, которая сыграет пять матчей за 12 дней. Возможно, в субботу на игру с "Ромой" придётся выставить команду U23, чтобы вся основа немного отдохнула", - приводит слова Сарри Football Italia.
Напомним, что "Ювентус" по итогам прошлого тура стал чемпионом Италии, поэтому матч с "Кальяри" не имел турнирного значения.
После завершения сезона Серии А "старая синьора" сыграет в Лиге Чемпионов. 7 августа команда примет "Лион" в рамках 1/8 финала.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17