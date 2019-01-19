Сарри прокомментировал провал "Челси" в матче с "Арсеналом"



Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал поражение своей команды в матче 23-го тура чемпионата Англии против "Арсенала" (0:2).

"Я очень недоволен тем, как игроки отнеслись к матчу. Порой у команды могут возникать проблемы, но игроки должны не так реагировать на них, как в матче с "Арсеналом". Я не буду мириться с таким отношением. То же самое было в игре с "Тоттенхэмом". Я думал, что мы решили эту проблему, но оказалось, что мы не можем настраиваться на такие матчи. Я не потерплю поражений с таким отношением к игре!" - цитирует Сарри BT Sport.

После этого матча "Челси" остался на четвертом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, но отрыв команды от идущего пятым "Арсенала" сократился до трех очков.

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