Сарри прокомментировал разгромное поражение от "Манчестер Сити"
Наставник "Челси" Маурицио Сарри дал комментарии после разгромного поражения от "Манчестер Сити" (0:6).
"Сейчас я не могу что-то объяснить. Необходимо все хорошо проанализировать. Может быть так повлиял быстрый гол. К тому же "Сити" отлично прессинговал. Могу сказать точно, что у нас есть проблемы в выездных матчах", - приводит слова Сарри ВВС.
После 26 туров "Челси" занимает 6-е место и до еврокубковой зоны клубу не хватает всего одного очка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|26
|65
|2
|Манчестер Сити
|26
|62
|3
|Тоттенхэм
|26
|60
|4
|Манчестер Юнайтед
|26
|51
|5
|Челси
|25
|50
|6
|Арсенал Лондон
|26
|50
|7
|Вулверхэмптон
|25
|38
|8
|Уотфорд
|26
|37
|9
|Эвертон
|27
|33
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|33
|11
|Борнмут
|26
|33
|12
|Лестер Сити
|26
|32
|13
|Кристал Пэлас
|26
|27
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|15
|Бернли
|26
|27
|16
|Кардифф Сити
|26
|25
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|24
|18
|Саутгемптон
|26
|24
|19
|Фулхэм
|26
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|26
|11