Сарри прокомментировал разгромное поражение от "Манчестер Сити"

Наставник "Челси" Маурицио Сарри дал комментарии после разгромного поражения от "Манчестер Сити" (0:6).

"Сейчас я не могу что-то объяснить. Необходимо все хорошо проанализировать. Может быть так повлиял быстрый гол. К тому же "Сити" отлично прессинговал. Могу сказать точно, что у нас есть проблемы в выездных матчах", - приводит слова Сарри ВВС.

После 26 туров "Челси" занимает 6-е место и до еврокубковой зоны клубу не хватает всего одного очка.

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