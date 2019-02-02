Сарри прокомментировал разгромную победу над "Хаддерсфилдом"

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Сарри прокомментировал разгромную победу над "Хаддерсфилдом"

Наставник "Челси" Маурицио Сарри высказался о победе над "Хаддерсфилдом" (5:0).

"Мы отлично начали поединок, но нам нужно обрести стабильность. Я бы очень хотел, чтобы команде не нужно было проигрывать для поиска правильного настроя.

Игуаин еще не набрал оптимальную форму, однако он прекрасный футболист, который способен играть вместе с Азаром" - приводит слова Сарри ВВС.

Ранее сообщалось, что Сарри находится под угрозой увольнения и его работой недовольны игроки команды.

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