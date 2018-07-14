Сарри прокомментировал свое назначение на пост тренера "Челси"

Итальянский специалист Маурицио Сарри поделился мнением о своем назначении на пост тренера "Челси".

"Я очень рад приходу в "Челси" и АПЛ. Это новый, интересный этап моей карьеры. С нетерпением жду начала работы и знакомства с командой в понедельник перед нашей поездкой в Австралию, где я смогу узнать команду лучше в первых товарищеских играх. Надеюсь, что тренерский штаб сможет привить команде привлекательный футбол для наших болельщиков. А также надеюсь на то, что сможем в конце сезона побороться за трофеи, которые этот клуб заслуживает" - приводит слова Сарри сайт клуба.

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