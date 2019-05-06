Сарри прокомментировал травму Канте

Наставник лондонского "Челси" Маурицио Сарри рассказал о травме хавбека своей команды Нголо Канте.

Француз вышел в стартовом составе на матч 37-го тура АПЛ против "Уотфорда", но уже на 10-й минуте был заменён из-за повреждения.

"У него проблема с задней поверхностью бедра. Это моя ошибка. Стоило дать ему отдохнуть. Иногда лучше оставить в запасе таких важных игроков, как Азар или Канте. Важно, чтобы он успел восстановиться как можно быстрее. Мы хотим сыграть в финале Лиги Европы, и сделаем всё, чтобы Нголо имел возможность помочь нам", - сказал Сарри.

В текущем сезоне 28-летний Канте сыграл за "синих" 51 матч, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.

Финал Лиги Европы состоится 29 мая в Баку. В нём сыграют победители пар "Челси" - "Айнтрахт" и "Арсенал" - "Валенсия".

Не пропустите: Жиру: "Челси" хочет сохранить меня, но я хочу чаще выходить на поле". | http://soccernews.ru