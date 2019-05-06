Сарри прокомментировал травму Канте

Теги челсин'голо кантемаурицио сарритравмы

Сарри прокомментировал травму Канте

Наставник лондонского "Челси" Маурицио Сарри рассказал о травме хавбека своей команды Нголо Канте.

Француз вышел в стартовом составе на матч 37-го тура АПЛ против "Уотфорда", но уже на 10-й минуте был заменён из-за повреждения.

"У него проблема с задней поверхностью бедра. Это моя ошибка. Стоило дать ему отдохнуть. Иногда лучше оставить в запасе таких важных игроков, как Азар или Канте. Важно, чтобы он успел восстановиться как можно быстрее. Мы хотим сыграть в финале Лиги Европы, и сделаем всё, чтобы Нголо имел возможность помочь нам", - сказал Сарри.

В текущем сезоне 28-летний Канте сыграл за "синих" 51 матч, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.

Финал Лиги Европы состоится 29 мая в Баку. В нём сыграют победители пар "Челси" - "Айнтрахт" и "Арсенал" - "Валенсия".

Не пропустите: Жиру: "Челси" хочет сохранить меня, но я хочу чаще выходить на поле". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Месси назвал позиции, которые нужно усилить "Барселоне"

Месси назвал позиции, которые нужно усилить "Барселоне"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 37 94
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 36 92
3 Челси Челси 37 71
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 37 70
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 37 67
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 37 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 37 57
8 Эвертон Эвертон 37 53
9 Лестер Сити Лестер Сити 36 51
10 Уотфорд Уотфорд 37 50
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 37 49
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 37 46
13 Борнмут Борнмут 37 45
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 37 42
15 Бернли Бернли 37 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 37 38
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 37 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 37 31
19 Фулхэм Фулхэм 37 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 37 15
Полная таблица

топ-5 тегов