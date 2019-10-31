Сарри прокомментировал трудную победу "Ювентуса" над "Дженоа"

Наставник туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри подвёл итоги матча десятого тура Серии А против "Дженоа".

Напомним, что "старая синьора" выиграла со счётом 2:1 благодаря голу с пенальти на 95-й минуте.

"В первом тайме мы действовали медленно и неуверенно. Это позволяло сопернику без проблем закрывать свободные зоны. "Дженоа" очень хорошо играет в пас, это качественная команда.

После перерыва мы взвинтили темп, но стали допускать слишком много ошибок. Победа пришла в самом конце, и я считаю, что она стала следствием всей проделанной нами работы и шансов, что мы создали ранее. Сейчас мы недостаточно хорошо реализуем наши моменты и пропускаем голы, которых можно избежать", - цитирует Сарри Football Italia.

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