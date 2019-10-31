Сарри прокомментировал трудную победу "Ювентуса" над "Дженоа"
Наставник туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри подвёл итоги матча десятого тура Серии А против "Дженоа".
Напомним, что "старая синьора" выиграла со счётом 2:1 благодаря голу с пенальти на 95-й минуте.
"В первом тайме мы действовали медленно и неуверенно. Это позволяло сопернику без проблем закрывать свободные зоны. "Дженоа" очень хорошо играет в пас, это качественная команда.
После перерыва мы взвинтили темп, но стали допускать слишком много ошибок. Победа пришла в самом конце, и я считаю, что она стала следствием всей проделанной нами работы и шансов, что мы создали ранее. Сейчас мы недостаточно хорошо реализуем наши моменты и пропускаем голы, которых можно избежать", - цитирует Сарри Football Italia.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|10
|26
|2
|Интер Милан
|10
|25
|3
|Аталанта
|10
|21
|4
|Рома
|10
|19
|5
|Лацио
|10
|18
|6
|Наполи
|10
|18
|7
|Кальяри
|10
|18
|8
|Фиорентина
|10
|15
|9
|Парма
|10
|13
|10
|Болонья
|10
|12
|11
|Хеллас Верона
|10
|12
|12
|Торино
|10
|11
|13
|Милан
|9
|10
|14
|Удинезе
|10
|10
|15
|Сассуоло
|9
|9
|16
|Лечче
|10
|9
|17
|Дженоа
|10
|8
|18
|Брешия
|9
|7
|19
|СПАЛ
|9
|7
|20
|Сампдория
|10
|5