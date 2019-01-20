Сарри прокомментировал возможный переход Игуаина в "Челси"
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри до конца не уверен в том, подпишет ли клуб нападающего "Милана" Гонсало Игуаина в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Football Italia.
Ранее сообщалось, что "Челси" договорился с туринским клубом о переходе Игуаина.
"Не хочу ничего говорить. Две недели назад я встречался с руководством, я уверен, что оно делает все возможное, чтобы приобрести футболистов в январское трансферное окно.
Думать об этом каждый день - скучно. Игуаин в списке игроков на покупку, но я не знаю, как развивается ситуация", - заявил Сарри.
В нынешнем сезоне "Челси" с 47 баллами занимает 4 строчку турнирной таблицы АПЛ.
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