Сарри прокомментировал возможный переход Игуаина в "Челси"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри до конца не уверен в том, подпишет ли клуб нападающего "Милана" Гонсало Игуаина в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Football Italia.

Ранее сообщалось, что "Челси" договорился с туринским клубом о переходе Игуаина.

"Не хочу ничего говорить. Две недели назад я встречался с руководством, я уверен, что оно делает все возможное, чтобы приобрести футболистов в январское трансферное окно.

Думать об этом каждый день - скучно. Игуаин в списке игроков на покупку, но я не знаю, как развивается ситуация", - заявил Сарри.

В нынешнем сезоне "Челси" с 47 баллами занимает 4 строчку турнирной таблицы АПЛ.

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