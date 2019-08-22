Сарри пропустит стартовые матчи "Ювентуса" в Серии А из-за болезни

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри не сможет руководить командой в стартовых турах чемпионата Италии против "Пармы" и "Наполи" из-за пневмонии, сообщает официальный сайт клуба.

Руководство туринского клуба отправит тренера на специальный курс лечения, чтобы он полностью выздоровел.

Стоит отметить, что 60-летний Сарри является страстным поклонником курения.

Специалист возглавил "Ювентус" нынешний летом, покинув пост наставника "Челси".

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