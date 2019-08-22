Сарри пропустит стартовые матчи "Ювентуса" в Серии А из-за болезни

Теги ювентусмаурицио сарринаполипарма

Сарри пропустит стартовые матчи "Ювентуса" в Серии А из-за болезни

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри не сможет руководить командой в стартовых турах чемпионата Италии против "Пармы" и "Наполи" из-за пневмонии, сообщает официальный сайт клуба.

Руководство туринского клуба отправит тренера на специальный курс лечения, чтобы он полностью выздоровел.

Стоит отметить, что 60-летний Сарри является страстным поклонником курения.

Специалист возглавил "Ювентус" нынешний летом, покинув пост наставника "Челси".

Не пропустите: Роналду: "Я уже вошёл в историю футбола". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Японский Месси" перешел из "Реала" в "Мальорку"

"Японский Месси" перешел из "Реала" в "Мальорку"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 38 90
2 Наполи Наполи 38 79
3 Аталанта Аталанта 38 69
4 Интер Милан Интер Милан 38 69
5 Милан Милан 38 68
6 Рома Рома 38 66
7 Торино Торино 38 63
8 Лацио Лацио 38 59
9 Сампдория Сампдория 38 53
10 Болонья Болонья 38 44
11 Сассуоло Сассуоло 38 43
12 Удинезе Удинезе 38 43
13 СПАЛ СПАЛ 38 42
14 Парма Парма 38 41
15 Кальяри Кальяри 38 41
16 Фиорентина Фиорентина 38 41
17 Дженоа Дженоа 38 38
18 Эмполи Эмполи 38 38
19 Фрозиноне Фрозиноне 38 25
20 Кьево Кьево 38 17
Полная таблица

топ-5 тегов