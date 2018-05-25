Сарри провёл длительную встречу с руководством "Челси"

Теги челсимаурицио сарринаполи

Сарри провёл длительную встречу с руководством "Челси"

Бывший главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри провёл длительную встречу с руководством "Челси", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, переговоры, которые длились почти семь часов, состоялись в четверг в Лондоне.

В итоге стороны выразили заинтересованность в сотрудничестве. Ожидается, что "Челси" предложит Сарри двухлетний контракт.

Не пропустите: Баллак может получить должность в структуре "Челси". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Сделай прогноз на финал Лиги Чемпионов – выиграй приз!

Сделай прогноз на финал Лиги Чемпионов – выиграй приз!

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов