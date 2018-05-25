Бывший главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри провёл длительную встречу с руководством "Челси", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, переговоры, которые длились почти семь часов, состоялись в четверг в Лондоне.

В итоге стороны выразили заинтересованность в сотрудничестве. Ожидается, что "Челси" предложит Сарри двухлетний контракт.

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