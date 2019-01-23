Сарри провёл встречу с футболистами "Челси"

Наставник лондонского "Челси" Маурицио Сарри провёл встречу с футболистами своей команды, сообщает ESPN.

По сведениям издания, тренер в понедельник собрал своих подопечных на клубной базе в Кобхэме. Возможно, там итальянский специалист решил объясниться за резкую критику в адрес игроков на пресс-конференции после поражения от "Арсенала".

Источник также отмечает, что, несмотря на градус напряжения в последнее время, футболисты "Челси" продолжают поддерживать Сарри.

По итогам 23 туров "синие" занимают четвёртое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе 47 очков.

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