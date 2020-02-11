Сарри провёл встречу с президентом "Ювентуса"

СМИ узнали о встрече главного тренера "Ювентуса" Маурицио Сарри с президентом туринского клуба Андреа Аньелли.

По информации La Stampa, стороны за ужином обсудили проблемы команды и пути выхода из кризиса.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" может уволить Сарри, заменив его либо Массимилиано Аллегри, либо Хосепом Гвардиолой.

На выходных "старая синьора" упустила лидерство в Серии А, пропустив на первое место миланский "Интер".

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