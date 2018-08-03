Сарри прояснил будущее Виллиана

Наставник "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал будущее Виллиана.

"Я разговаривал с Виллианом и был доволен услышанным. С ним нет никаких проблем" - приводит слова Сарри ВВС.

Ранее сообщалось, что в услугах Виллиана были заинтересованы "Барселона" и "Манчестер Юнайтед".

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