Сарри: "Рано или поздно гегемония "Ювентуса" сойдёт на нет"

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Сарри: "Рано или поздно гегемония "Ювентуса" сойдёт на нет"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри высказался по поводу вероятного чемпионства "Ювентуса" в этом сезоне, которое может стать седьмым подряд.

"Надеюсь, что в футболе, как и в жизни, всё когда-нибудь закончится. Рано или поздно гегемония "Ювентуса" сойдёт на нет. Посмотрите на АПЛ, где каждый год меняется чемпион. Любовь болельщиков к командам становится крепче, у всех есть надежда на успех. В Италии всё иначе. Мы рискуем потерять болельщиков, потому что они поддерживают команды, которые никогда не выиграют скудетто, и они отлично понимают почему. Если выхолостить чемпионат, богатые клубы тоже станут заурядными" - цитирует Сарри Football Italia.

Напомним, что за три тура до завершения чемпионата "Ювентус" опережает "Наполи" на 4 очка. 

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