Сарри расхвалил Гвардиолу

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри расхвалил наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу.

По словам итальянца, испанский наставник является лучшим в мире.

"Хочу поблагодарить Гвардиолу за его слова о нашей команде. Это комплимент от тренера, которого я считаю лучшим в мире на данный момент. 25-30 лет назад Арриго Сакки изменил футбол для всех. Думаю, что в ближайшие годы мы поймем, что Пеп также повлиял на игру. Он самостоятельно оставил след в истории футбола", - отметил он.

Напомним, матч "Манчестер Сити" - "Наполи" состоится сегодня.

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