Сарри раскритиковал игроков "Наполи" за матч с "РБ Лейпциг"
Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри остался недоволен настроем своих игроков в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против "РБ Лейпциг".
"Мы были плохи во всём. У нас не было нужного настроя, уважения к истории клуба, который мы представляем, и это разочаровывает. Настрой всегда должен присутствовать. Можно выиграть или проиграть, но психология не должна меняться. Сегодня я увидел команду, которая на игру вышла как на рутинную работу. Не было энтузиазма, страсти, концентрации, и это плохой знак для нас. Нельзя пропускать такие голы в самом конце матча, когда оба центральных защитника соперника находятся в нашей штрафной в течение трёх-четырёх минут" - приводит слова Сарри Football Italia.
Не пропустите видеообзор матча "Наполи" - "РБ Лейпциг". | http://soccernews.ru
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