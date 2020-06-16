Сарри раскритиковал Роналду за игру с "Миланом"
Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри прокомментировал игру португальского нападающего туринского клуба Криштиану Роналду в ответном полуфинальном матче Кубка Италии с "Миланом" (0:0).
"Роналду хорошо играл в первые полчаса, но затем потерялся. Причиной тому является не оптимальная физическая форма. Криштиану приносит пользу на любой позиции, даже играя в обороне. Статистически он сыграл хорошо. Его талант не подвергается сомнению", - приводит слова Сарри Corriere dello Sport.
Напомним, что Роналду в первом тайме не реализовал 11-метровый. Несмотря на это, "Ювентус" вышел в финал, благодаря выездному голу в первом матче (1:1).
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|Парма
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|26
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|Сассуоло
|25
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|Фиорентина
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|26
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