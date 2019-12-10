Сарри рассказал, чего ожидает от матча с "Байером"

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Байером".

Отметим, что туринцы уже обеспечили себе выход в плей-офф.

"Я прошу команду, чтобы они не теряли мотивированность. Мы не можем допускать ошибок в таких встречах. Все матчи имеют смысл. Я хочу видеть высокий уровень мотивации и хорошую игру. Участие в Лиге чемпионов - большая привилегия", - сказал Сарри.

Матч "Байер" - "Ювентус" пройдет завтра, 11 декабря, на стадионе "Бай-Арена". Начало - в 23:00 (мск).

А еще: Сарри прокомментировал поражение от "Лацио"| http://soccernews.ru