Сарри рассказал, чего ждет от матча Лиги Чемпионов "Ювентуса" с "Лионом"
Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри рассказал, чего ждет от предстоящего матча 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Лионом".
Встреча состоится завтра, 7 августа, на "Альянц Стадиум". Начало игры - в 22:00 (мск).
Играть без фанатов неприятно. А главному турниру в мире болельщики нужны еще больше. Будем надеяться на то, что в будущем условия позволят фанам вернуться на стадионы.
"Лион" интенсивно защищается и опасно и эффективно контратакует. Нас ждет непростой матч, однако он не невозможный.
Роналду занимается как надо, вчера на тренировке забил невероятный гол. Он провел много матчей, немного отдохнул и сейчас интенсивно занимается", - цитирует Сарри официальный сайт УЕФА.
В первом матче "Лион" обыграл "Ювентус" со счетом 1:0.
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