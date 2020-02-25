Сарри рассказал, чего ждет от первого матча ЛЧ с "Лионом"

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри рассказал, чего ждет от первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Лионом". Об этом сообщается в твиттере туринцев.

"В Италии мы обязаны побеждать, мы ответственны за это. В Европе у 10 команд стоит такая цель, и мы в их числе.

"Лион" - техничная команда с хорошей скоростью и силой. Это опасная команда, мы должны показать достойную игру.

Завтрашнюю игру трудно интерпретировать, нам понадобится динамичность в одной из трех позиций", - сказал Сарри.

Первая встреча команд состоится 26 февраля в Лионе и начнется в 23:00 по московскому времени. Ответный матч пройдет в Турине 17 марта.

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