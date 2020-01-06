Сарри рассказал, что будет делать во время матча "Наполи" - "Интер"
Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри рассказал, что будет делать во время матча 18-го тура Серии А "Наполи" - "Интер". Об этом сообщает Football Italia.
"Возможно, эта встреча - одно из самых сложных испытаний в этом сезоне. Сегодня футболисты "Ювентуса" действовали организованно.
Буду ли смотреть матч "Наполи" с "Интером"? Вечером планирую выгулять мою собаку Чиро", - сказал Сарри.
Матч состоится сегодня, 6 января. Начало - в 23:00 (мск).
"Интер" отстает от "Ювентуса" на три балла.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|18
|45
|2
|Интер Милан
|17
|42
|3
|Лацио
|17
|39
|4
|Рома
|18
|35
|5
|Аталанта
|18
|34
|6
|Кальяри
|18
|29
|7
|Парма
|18
|25
|8
|Наполи
|17
|24
|9
|Торино
|18
|24
|10
|Болонья
|18
|23
|11
|Хеллас Верона
|17
|22
|12
|Милан
|18
|22
|13
|Сассуоло
|18
|19
|14
|Удинезе
|17
|18
|15
|Фиорентина
|18
|18
|16
|Сампдория
|18
|16
|17
|Лечче
|17
|15
|18
|Брешия
|18
|14
|19
|Дженоа
|18
|14
|20
|СПАЛ
|18
|12