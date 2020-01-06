Сарри рассказал, что будет делать во время матча "Наполи" - "Интер"

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри рассказал, что будет делать во время матча 18-го тура Серии А "Наполи" - "Интер". Об этом сообщает Football Italia.

"Возможно, эта встреча - одно из самых сложных испытаний в этом сезоне. Сегодня футболисты "Ювентуса" действовали организованно.

Буду ли смотреть матч "Наполи" с "Интером"? Вечером планирую выгулять мою собаку Чиро", - сказал Сарри.

Матч состоится сегодня, 6 января. Начало - в 23:00 (мск).

"Интер" отстает от "Ювентуса" на три балла.