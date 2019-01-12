Наставник лондонского "Челси" Маурицио Сарри рассказал, что делает после поражений своих команд. О свойственных ему суевериях итальянский специалист поведал в интервью BBC.

"Когда моя команда проигрывает, я обычно стригусь. Придерживаюсь этой традиции на протяжении последних пяти лет. Будучи тренером "Наполи", я подстригался 12 раз" - заявил Сарри.

Стоит отметить, что "Челси" в текущем сезоне уступил в пяти матчах. "Синие" потерпели поражения от "Манчестер Сити" в Суперкубке Англии, от "Тоттенхэма" в 1/2 финала Кубка Лиги, а также от "Тоттенхэма", "Вулверхэмптона" и "Лестера" в АПЛ.

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