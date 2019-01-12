Сарри рассказал, что делает после поражений своих команд
Наставник лондонского "Челси" Маурицио Сарри рассказал, что делает после поражений своих команд. О свойственных ему суевериях итальянский специалист поведал в интервью BBC.
"Когда моя команда проигрывает, я обычно стригусь. Придерживаюсь этой традиции на протяжении последних пяти лет. Будучи тренером "Наполи", я подстригался 12 раз" - заявил Сарри.
Стоит отметить, что "Челси" в текущем сезоне уступил в пяти матчах. "Синие" потерпели поражения от "Манчестер Сити" в Суперкубке Англии, от "Тоттенхэма" в 1/2 финала Кубка Лиги, а также от "Тоттенхэма", "Вулверхэмптона" и "Лестера" в АПЛ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|20
|54
|2
|Тоттенхэм
|21
|48
|3
|Манчестер Сити
|20
|47
|4
|Челси
|21
|44
|5
|Арсенал Лондон
|21
|41
|6
|Манчестер Юнайтед
|21
|38
|7
|Лестер Сити
|21
|31
|8
|Уотфорд
|21
|29
|9
|Вулверхэмптон
|21
|29
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|21
|28
|11
|Эвертон
|21
|27
|12
|Борнмут
|21
|27
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|21
|26
|14
|Кристал Пэлас
|21
|22
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|21
|18
|16
|Бернли
|21
|18
|17
|Кардифф Сити
|21
|18
|18
|Саутгемптон
|21
|16
|19
|Фулхэм
|21
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|21
|10