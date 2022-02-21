Сарри рассказал, что мешает "Лацио" бороться за место в топ-4 Серии А

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Сарри рассказал, что мешает "Лацио" бороться за место в топ-4 Серии А

Фото твиттер "Лацио"

Наставник "Лацио" Маурицио Сарри объяснил неудачные результаты своей команды в чемпионате Италии.

"Орлы" набрали 43 очка в 26 турах и идут на шестом месте в таблице Серии А.

"Если бы не еврокубковые матчи, "Лацио" боролся бы за место в четвёрке Серии А. Когда у нас нет еврокубковой встречи перед игрой в чемпионате, мы стабильно набираем очки", - цитирует Сарри Football Italia.

В четверг "Лацио" провёл первый стыковой матч плей-офф Лиги Европы против "Порту". Римляне в гостях уступили "драконам" со счётом 1:2.

Не пропустите: "Лацио" ушел от поражения в матче с "Удинезе". | http://soccernews.ru
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