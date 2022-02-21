Сарри рассказал, что мешает "Лацио" бороться за место в топ-4 Серии А
Фото твиттер "Лацио"
Наставник "Лацио" Маурицио Сарри объяснил неудачные результаты своей команды в чемпионате Италии.
"Орлы" набрали 43 очка в 26 турах и идут на шестом месте в таблице Серии А.
"Если бы не еврокубковые матчи, "Лацио" боролся бы за место в четвёрке Серии А. Когда у нас нет еврокубковой встречи перед игрой в чемпионате, мы стабильно набираем очки", - цитирует Сарри Football Italia.
В четверг "Лацио" провёл первый стыковой матч плей-офф Лиги Европы против "Порту". Римляне в гостях уступили "драконам" со счётом 1:2.
Не пропустите: "Лацио" ушел от поражения в матче с "Удинезе". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17